Docufestival Beholders in Meierijstad raakt bezoekers

Het pad naar camping Het goeie leven in Eerde is sfeervol verlicht. Op twee auto's na is de parkeerplaats echter leeg. Dat belooft niet veel goeds. ,,Afgelast. Er waren geen kaartjes verkocht", reageert een man in werkkleding. Een snelle blik op de website van Beholders leert dat de film 'The Harvest' inderdaad uit de programmering is gehaald.