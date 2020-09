Documentaire geeft inkijk in reilen en zeilen van ziekenhuis Berhoven in coronacrisis

Volgens filmmaker Marc Pos was het een 'bizarre periode’. ,,Terwijl heel Nederland binnen zat, gingen mijn collega’s en ik opnamen maken in Uden. We hebben in de afgelopen zes maanden een unieke inkijk gekregen in het epicentrum van coronaland, omdat we al mochten draaien bij de beginperiode van het virus. We zaten zeven dagen in de week als fly on the wall bij vele belangrijke beslissingen. Alle facetten die bij een crisis horen zijn vastgelegd: de stress, het harde werken, het verdriet, de machteloosheid maar ook de liefde voor het vak en de dankbaarheid van de patiënten.”