Documentairefestival Beholders kan na wat kleine aanpassingen van start

MEIERIJSTAD - ,,We hebben gelukkig geen films hoeven schrappen”, zegt organisator Willem Wouters van documentairefestival Beholders. Dat gaat ondanks de aangescherpte coronamaatregelen woensdag 7 oktober gewoon van start in Meierijstad.

Een groot deel van de kaarten was al verkocht toen premier Rutte vorige week strengere maatregelen afkondigde. Nu mogen er slechts 30 mensen in een zaal. De organisatoren van documentairefestival Beholders Meierijstad hadden al moeten passen en meten vanwege de toen geldende coronamaatregelen. Maar het komt goed, stelt Willem Wouters. ,,We waren al voorzichtig met de inrichting van de zalen. We telden per locatie hoeveel mensen er op veilige afstand van elkaar konden zitten en daarvan verkochten we maar maximaal tachtig procent van de zitplaatsen om speelruimte te hebben. Maar nu moet alles terug naar 30. Het is even schuiven ja.”

Schuiven, dat hebben de organisatoren van het meerdaagse docufestival letterlijk gedaan. Het festival vertoont 35 films verdeeld over 12 locaties in Meierijstad en dat aantal blijft overeind. ,,We hebben wel sommige mensen gericht gevraagd of ze interesse hadden om een andere documentaire te zien waar wat minder aanmeldingen voor waren, zodat we niet boven de 30 personen per voorstelling uitkomen. Daar is goed gehoor aan gegeven. Er zijn ook wel een aantal afmeldingen geweest, maar niet veel.”

De openingsfilm zou aanvankelijk in de Koekbouw te zien zijn, maar nu worden die 120 kijkers verdeeld over vier zalen op de Noordkade in Veghel en zal de nabespreking via live-stream te volgen zijn. De openingsfilm is Prison for profit van de Nederlandse filmmakers Ilse en Femke van Velzen en gaat over wat er gebeurt als commerciële partijen publieke veiligheidstaken overnemen, zoals een gevangenis. De filmmakers zijn aanwezig bij de nabespreking en het gesprek wordt geleid door interviewer Frénk van der Linden.

,,We zijn ontzettend blij dat we het festival gewoon door kunnen laten gaan. En we proberen dat op de meest veilige manier te doen. Ik denk dat de mensen die komen hele speciale voorstellingen te zien krijgen. Juist vanwege de kleine opzet kan het wel eens een hele bijzondere editie van Beholders worden.”

Beholders is een internationaal documentairefestival en vindt plaats van 7 tot en met 11 oktober. Er zijn voor sommige voorstellingen nog kaarten beschikbaar via www.beholders.nl