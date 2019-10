Dodelijk ongeval bij bedrijf op bedrijventerrein Doornhoek in Veghel

Veghelaar die moeder, oma en zusje doodde wil in kliniek blijven: ‘Mezelf verder verbeteren’

15:23 DEN BOSCH/VEGHEL - Een timide, onzekere jongen met een bril sjokt aarzelend de rechtszaal binnen. Moeilijk voor te stellen dat deze persoon vier jaar geleden zijn moeder en oma doodsloeg met een halter en zijn zusje van 10 wurgde. Omdat hij ten tijde van de drievoudige moord in Veghel 17 was, werd zijn zaak achter gesloten deuren behandeld. Vrijdag verscheen hij voor het eerst in het openbaar. Hij is nu 21.