Dodenherdenking in abdijtuin Heeswijk gaat via Facebook rond

Na wat oefenen vanaf kwart voor acht springen trompettist Martijn van den Heuvel en tambour-maître Geert Pittens om vier minuten voor acht in de houding. Paul van Lokven, bestuurslid van de koninklijke fanfare Sint Wilibrord, pakt zijn mobieltje, kijkt er plechtig in en begin een toespraakje.

Vanaf dit moment zijn de gebeurtenissen in de voortuin van de Heeswijkse abdij via een ‘livestream’ op Facebook te volgen. Na de korte toespraak volgen het taptoe-signaal, de twee minuten stilte en het Wilhelmus. En als de drie fanfareleden even later ontspannen, stromen via hun mobieltjes de eerste reacties binnen: ‘Het zag er goed uit mannen'.