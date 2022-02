Doek valt voor basisschool Oventje uit 1829: 25 leerlingen is te weinig voor scholenkoepel

Het dorp van ‘Wat ‘t Oventje bijzonder maakt, is de gastvrij­heid. Je kunt overal aankloppen’

't OVENTJE - Richard Vissers (52) woonde 24 jaar op ‘t Oventje. Hij is getrouwd met Doreth Raijmakers en heeft twee kinderen Mike en Jamy. Op ‘t Oventje is hij het bekendst als bestuurslid, leider, trainer, scheidsrechter, coördinator en ledenadministrator bij voetbalvereniging VCO waar hij al twintig jaar actief is. Ook is hij al 25 jaar actief bij de vakbond FNV als voorzitter bij Lokaal FNV Maasland.

