Doek valt voor Oldies Back on Stage in Veghel, na meer dan 25 jaar: ‘Oude bands die kunnen optreden, bijna niet meer te vinden’

VEGHEL - De stichting Oldies Back on Stage stopt er na 27 jaar mee. Sterker, is per 31 december 2021 ontbonden. Dat staat in het laatste persbericht dat de stichting tot haar spijt heeft verspreid.

Volgens de voorzitter van de stichting, Dirk Hoevenaars, was het de laatste jaren steeds ingewikkelder om een goed programma samen te stellen. ,,Oude bands uit de 60’s en 70’s terugkrijgen op het podium wordt lastiger en lastiger, want de muzikanten sterven uit of zitten in een verzorgingshuis. Het is heel jammer, maar we hebben helaas moeten concluderen dat we moeten stoppen. En alleen tribute-acts willen we niet”, aldus Hoevenaars.

Groot gemis

Het wegvallen na 2015 van het oude theater/gemeenschapshuis de Blauwe Kei vlakbij het gemeentehuis werd ook als een ‘groot gemis’ ervaren. ,,In de oude Kei hadden we vier, vijf zalen in gebruik, die zowel qua formaat als akoestiek zeer geschikt waren voor ons feestje. De nieuwe Blauwe Kei op de Noordkade is alleen een theaterzaal, daar kunnen wij niks mee. En andere ruimtes van de Noordkade zijn niet geschikt voor ons. De Koekfabriek galmt te veel voor ons, ook de Afzakkerij. Niet ideaal voor muziek. We konden daar ook geen goede deal maken.”

Meierijstad Music Festival

Onder de naam Meierijstad Music Festival is in 2017 Oldies Back on Stage nog in een nieuw jasje gehouden, in zaal Van Haandel in Erp. ,,Toen kwamen er zo’n 700 muziekliefhebbers op het festival af, toen was het vol. Maar dat was maar de helft van het aantal bezoekers in Veghel.” Nieuwe pogingen om het evenement te houden in Erp in 2018 en 2019 strandden.

Vanaf 1995 heeft Oldies tweejaarlijks zeer succesvolle muziekfestivals georganiseerd. Zowel regionale, nationale als internationale bands stonden op de diverse podia, een enkele keer ook een tribute-act. Hoogtepunten waren onder meer optredens van Square (met Addy van den Crommenacker), The Sweet, Tee Set, Shocking Blue en Act ’83. Omdat de stichting nog over wat werkkapitaal beschikte is dit geschonken aan twee goede doelen. Zowel stichting Het Vergeten Kind als stichting Kika heeft een bedrag van bijna 2.000 ontvangen.

De coronamaatregelen spelen overigens geen rol in het stopzetten van het festival, aldus Hoevenaars. ,,Want die pandemie gaat wel een keer voorbij.”

Volledig scherm Dirk Hoevenaars, opname uit 2017. © Van Assendelft Fotografie