Domper voor pupillenkamp Blauw Geel ‘38 Veghel: spullen voor kamp gestolen uit opslag

Wanneer de diefstal plaatsvond weet Mols niet. ,,De spullen lagen opgeslagen onder de tribune, die verbouwd wordt. Daar liggen ze al jaren. In verband met de verbouwing waren er een paar deuren weggehaald. Hoogstwaarschijnlijk is het in die periode gebeurd. Er hangen geen camera‘s en achter de tribune ligt een zandpad. In het donker ziet niemand daar iets. Ze hebben heel makkelijk alles kunnen stelen.”



Alles bij elkaar is Blauw Geel '38 door de diefstal voor zo’n 1.500 euro gedupeerd. De club zet nu alles op alles om op tijd voor het kamp de benodigde spullen opnieuw aan te schaffen. Daarvoor moeten ze wel hun reserves aanspreken, en gaan ze op zoek naar sponsors. ,,We hebben een reservepotje dat eigenlijk was bedoeld voor volgend jaar, maar dat gaan we nu gebruiken", aldus Mols. ,,En we hopen dat mensen iets willen bijdragen. Op onze facebookpagina vragen we of mensen kunnen helpen. We hebben wel veel sponsoren, maar we willen niet altijd maar daar aankloppen.”