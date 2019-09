Don en Diann strooien as van hun vader uit in Eerde

Met een bezoek aan Eerde is het voor broer en zus Don (74) en Diann (62) Muffet-Mills duidelijker wat hun vader Donald Oliver Mills in de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Vandaag lopen ze de route die hun vader als Amerikaans parachutist in 1943 aflegde door de Eerdse bossen naar Sint-Oedenrode. Eén jaar voor Operatie Market Garden sprong hij uit een neerstortend vliegtuig. Zijn bestemming als bommenrichter aan boord van een B17 was niet Eerde, maar het Duitse Düren bij Aken, waar hij als 19-jarige jongen een spoortracé moest bombarderen. Het vliegtuig kwam echter in de problemen. Met vier bemanningsleden sprong hij eruit, op 12.000 voet hoogte. De bomen bij De Kuilen in Eerde braken zijn val. Hij tijgerde een bietenveld in, weg van de mensen die eraan kwamen. De volgende dag vond hij hulp in Sint-Oedenrode. Hij kreeg kleding, geld en een landkaart om te vluchten. Zo kon hij met hulp van de ondergrondse via Brussel, Parijs, de Pyreneeën en Gribraltar in Londen te komen, waarna hij naar New York werd gebracht.