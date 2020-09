Donkere wolken boven gemeentebegroting Boekel

BOEKEL - De inwoners van Boekel staat het komende jaar geen lastenverzwaring te wachten. Toch hangen de gemeente enkele donkere wolken boven het hoofd. Dat blijkt uit de gemeentebegroting voor 2021 die gisteren aan de raadsleden is aangeboden.

Burgemeester Pierre Bos, die in Boekel over de centen gaat, ziet voor het komende jaar enkele donkere wolken opdoemen. Op de eerste plaats omdat de gevolgen van corona en de daardoor verwachte crisis, nog niet in de begroting voor komend jaar zijn opgenomen. Bos geeft wel aan dat een deel van die kosten regionaal worden verdeeld. Hij noemt als voorbeelden de kosten voor GGD en IBN.

Gemeentefonds

En op de tweede plaats is onduidelijk wat Boekel de komende jaren gaat krijgen uit het gemeentefonds, ofwel de algemene bijdrage vanuit het rijk. Het ziet er volgens hem naar uit dat vooral de kleinere gemeenten zoals Boekel de nadelige gevolgen gaan voelen van een geplande herverdeling van de rijksgelden. Dat zou Boekel een half tot een miljoen euro kunnen schelen.

Belangenvertegenwoordiger

Quote We hebben een dringend beroep gedaan op de ministe­ries om die herverde­ling van gelden nog eens goed te bekijken Pierre Bos, burgemeester ,,We hebben daarom een dringend beroep gedaan op de ministeries en de Vereniging Nederlandse Gemeenten als onze belangenvertegenwoordiger om die herverdeling nog eens goed te bekijken”, zegt hij. Boekel heeft voor alle zekerheid in de begroting het totaal van de risico's ten opzichte van 2020 met 650.000 euro verhoogd.

Sluitende begroting

De gemeente wil het komend jaar bijna 32 miljoen gaan uitgeven. Daar staat een even groot bedrag aan inkomsten tegenover. Met andere woorden, er is een sluitende begroting. Veel nieuws bevatten de jaarprogramma's van de diverse portefeuillehouders niet. Het is veelal het voortzetten van het bestaande beleid.

Aansluiting op de Rondweg Zuid bij Uden

B en W doen wel een opmerkelijke uitspraak over de aansluiting van de N-605, de weg van Gemert naar Volkel, op de N264, de rondweg zuid in Uden. Samen met de provincie wordt momenteel gekeken naar een goede aansluiting van die twee wegen op elkaar. Boekel stelt dat daarbij een goede verkeerskundige ontsluiting belangrijker is dan de leefbaarheid van Volkel.

Quote Een goede verkeers­kun­di­ge ontslui­ting van Boekel is belangrij­ker dan de leefbaar­heid van Volkel B en W van Boekel

Boekel wil komend jaar samen met de provincie en de gemeente Gemert -Bakel een onderzoek starten naar het stuk van de N-605 zuidelijk van Boekel, tussen de nog aan te leggen rotonde waar de randweg straks op die N-605 gaat aansluiten en de zogeheten Noord-om, bij Gemert.

Vitalisering van het buitengebied

Naast de al genoemde effecten van de coronacrisis bevat de Boekelse begroting nog meer posten waarvan de kosten nog niet zijn in te schatten: de herinrichting van de Kerkstraat als straks de randweg klaar is, een oost-west verbinding, invulling van de centrumvisie en de vitalisering van het buitengebied en de buurtschappen.

De gemeenteraad gaat de begroting op 11 november bespreken.