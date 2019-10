‘Door de oorlog vond ik het mooiste in mijn leven’

Mink Ferwerda uit Veghel wordt in november honderd. Zijn zicht is slecht, hij loopt moeizaam, maar zijn herinneringen zijn zo scherp als glas. Soms overspoelen die herinneringen hem, dan krijgt hij het even te kwaad. Bijvoorbeeld als hij aan zijn ‘Roo’tje’ denkt. De Joodse Roos Wolf was als lid van het Vrouwelijke Hulpkorps de enige Veghelse vrouwelijke geallieerde soldaat in de oorlog. Ze ontving er een oorlogsteken voor, maar kreeg verder veel te weinig erkenning, vindt hij. Hij vertelt graag over haar, als eerbetoon. Drie jaar geleden overleed ze.