Door explosie getroffen Poolse supermarkt betaalt huurschuld en kan in Heeswijk-Dinther blijven

Pandeigenaar Gerrit van Schijndel van Raadhuis Vastgoed uit Heeswijk-Dinther ontvangt weer huur van supermarktuitbater Shawn Mahmoud. De betalingen werden hervat na een uitspraak van de kantonrechter in juni in een rechtszaak die Van Schijndel aanspande tegen Mahmoud omdat laatstgenoemde was gestopt met overmaken. De schuld van 17.731 euro aan achterstallige huur en 5000 euro overige kosten zijn bijna afbetaald.