‘Door taekwondo durf ik te zeggen: tot hier en niet verder’

,,Het gaat erom dat je bewegingen even hard en krachtig doet. We maken trappen, weren af en maken aanvallen", zegt Michels, wiens gedachte de afgelopen week al regelmatig afdwaalde naar het WK. ,,Dan beeld ik mij in dat we daar staan. Het lijkt me geweldig op zo'n groot toernooi te mogen vechten.”



Tot het zover is, wil de taekwondoka van het Osse Tapia zich zo goed mogelijk voorbereiden. De komende maanden staan volledig in het teken van het WK. Waar ze tijdens trainingen normaal zowel de onderdelen sparren als stijl oefent, zal ze zich met haar teamgenoten tot het WK volledig focussen op het onderdeel stijl. Het drietal traint drie keer per week samen.