Doorgaan fusie Uden en Landerd aan een zijden draadje door stemming Tweede Kamer

Tijdelijke brug over de Aa voor verbouwing Hoogstraat Veghel

13:03 VEGHEL - Het project ‘Van Deursen’ aan de Hoogstraat in Veghel wordt nu zoetjesaan ook voor de buitenwereld zichtbaar. Vorige week is een tijdelijke brug over de Aa aangelegd. En ondanks het winterse weer is ook al gestart met de bodemsanering.