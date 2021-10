Doorstart plannen Rembrandtlaan Veghel: schop moet in 2025 grond in, uitgangspunten hetzelfde ondanks kritiek

Bouw varkens­stal op Graspeel, na vijftien jaar procedures, gestart

27 september LANDERD - Na een procedure die vijftien jaar (!) heeft geduurd, is de bouw van de varkensstal van Jo Hermens aan de Peelweg 29A op de Graspeel in Zeeland, daadwerkelijk gestart. De bouwput van ongeveer één hectare is uitgegraven.