Dorp maakt website met álles over Eerde

Bij de dorpspomp Chicane bij entree Odiliapeel remt hardrij­ders niet

9:35 ODILIAPEEL - Nu de Oudedijk, vanuit Uden richting Odiliapeel, overhoop ligt vanwege een reconstructie, is het een stuk rustiger in het dorp. De aannemer verricht goed werk en denkt tijdens de uitvoering met de omwonenden mee. Voor supermarkt Coop is de weg verbogen, waardoor de Oudedijk vloeiend overgaat in de Beukenlaan.