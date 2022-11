Dorpshuis Zeeland mag nog geen parkeerterrein krijgen: ‘Dat ligt niet aan mij, maar aan de gemeente’

Accu voor Boekels ecodorp eindelijk klaar voor gebruik

Terwijl iedereen in Nederland zich handenwringend afvraagt hoe de gestegen energiekosten kunnen worden opgebracht, lachen de bewoners van het Boekelse ecodorp in hun vuistje. De grote accu die hen van warmte en warm water moet voorzien, is eindelijk klaar. Op 1 december wordt hij in gebruik genomen en kunnen de eerste twaalf huizen ervan gaan profiteren.

25 november