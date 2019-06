Dorpskermis in Keldonk

Samen met haar partner Jos en de kinderen Vince (3) en Lente (4) loopt zij over 't Plein. ,,Daar wil ik in", wijst Vince parmantig naar de brandweerwagen op de draaimolen. Maar eerst moeten hij en zijn zus nog een speurtocht over het kermisterrein volbrengen. ,,Het is super dat er van alles rondom de kermis wordt georganiseerd", stelt vader Jos. ,,Het hele dorp komt er op af. Belangrijk voor de onderlinge betrokkenheid."

Druk was het vrijdag- en zaterdagavond in de feesttent, dichtbij de attracties. Een paar jaar geleden nam de Stichting Attractief Keldonk het initiatief om meer vertier rond de kermis te organiseren. ,,In de tent is iedere dag wat te doen. Met zo'n man of tien zijn we er druk mee in de weer", licht voorzitter Walther van der Walle toe. ,,Als er niks wordt georganiseerd is er binnen een paar jaar geen kermis meer. Nu hebben we toch weer een dorpsfeest.