Dorpskern van Venhorst moet rijksmonument worden

Arbeiders­huis­jes aan Veghelse haven gaan rap tegen de vlakte

8 januari VEGHEL - Voordat de monumentale waarden van de arbeiderswoningen uit 1844 aan de haven in Veghel in beeld konden worden gebracht was er al een sloopvergunning verleend. En momenteel gaat het snel met de sloop van de oude huisjes en de shoarmazaak aan het Heilig Hartplein.