Dorpsraad knokt al 50 jaar voor Volkel, met begrip voor ander: ‘Die dingen moeten vliegen en wij hebben ermee te dealen’

Vrienden van de Eerdse kerk: ‘Er is helemaal geen bonje, we staan achter plan van school in kerk’

31 maart EERDE - Er is géén sprake van onenigheid of bonje in Eerde over de plannen om de basisschool in de kerk te huisvesten. Dat vindt de stichting Vrienden van de Eerdse kerk, die eerder deze week flinke kritiek te verduren kreeg van de dorpsraad en scholenkoepel Skipov.