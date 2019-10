Dorpsraad Nistelrode peilt meningen over Maashorst

Bij de dorpspomp Jill Schirn­hofer ziet in Veghel ‘de leukste fans die je kunt hebben’

8:29 VEGHEL - Hondenweer. Dat was het zondag. En bovendien erg fris. Veel evenementen en activiteiten in de buitenlucht hadden er last van. Ook de ondernemers in het centrum van Veghel kunnen er over meepraten. Hun koopzondag viel letterlijk in het water. Vrijdag werd er al een streep door de geplande modeshows gezet.