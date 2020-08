Dr. Schaepmanlaan Veghel ligt er tot opluchting omwonenden na maanden weer netjes bij

Toch is het nog niet helemaal gedaan met de bomenkap, weet Jo van de Rijdt. Hij is lid van de wijkraad Veghel-Zuid en woont in de straat. Maandenlang keek hij uit op hopen zand, uitstekende boomwortels en een slecht begaanbaar trottoir. Op verzoek van omwonenden is dit nu rechtgetrokken, maar er staan nog enkele bomen in de straat op de nominatie om gerooid te worden en dan kan de overlast dus weer tijdelijk terugkeren. ,,Het is eigenlijk de bedoeling dat alle bomen in onze straat omgekapt worden en vervangen door andere, jongere exemplaren. De eerste fase is vier jaar geleden gedaan, de tweede fase zou eind dit jaar of volgend jaar volgen. Maar werkzaamheden aan de waterleiding zorgden voor het vervroegd kappen van enkele acacia's”, weet Van de Rijdt.