Drama bij Buro Lima in Heeswijk-Dinther: nieuwbouw onder water gelopen, bewoners geëvacueerd

Buro Lima is een stichting die er is voor kinderen met een bijzondere en/of intensieve hulpvraag en hun gezin. De kinderen hebben een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Het water is weggepompt, op dit moment zijn schoonmakers bezig met het wegwerken van de schade. Buro Lima bekijkt hoe een herhaling kan worden voorkomen. Oprichtster van Buro Lima Lianne van Genugten geeft aan dat ze op dit moment gezien alle problemen geen tijd heeft voor een toelichting. De organisatie laat het vooralsnog even bij een persbericht.

Niet duidelijk

Het is nog niet duidelijk wanneer de enkele tientallen bewoners weer terug kunnen naar hun woning. Zij zijn nu naar hun ouderlijk huis of een andere plek gebracht. De bewoners moesten hun huizen eerder ook al een aantal weken verlaten in verband met de coronacrisis. De schade is nog onbekend. De nieuwbouw van Buro Lima is eind november opgeleverd.