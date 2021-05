Drankdief Erp moet misschien opnieuw 2 jaar achter tralies doorbrengen: ‘Ik kan niet anders’

Dierenarts Frank Knols (78) uit Uden overleden

12 mei UDEN - Dierenarts Frank Knols uit Uden is donderdag 6 mei op 78-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van corona. Zijn afscheid is woensdag in besloten kring. Buurtgenoten op Krijten zullen een erehaag vormen als hij nog een keer door de straat komt.