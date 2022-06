Dreigende vertraging in woningbouwplannen voor Venhorst

Vereni­gings­man pur sang Piet van der Wijst (85) uit Nistelrode overleden: hij ging door totdat het echt niet meer kon

NISTELRODE - Een dag voordat hij 86 zou worden, is maandag Piet van der Wijst uit Nistelrode overleden. Hij was een verenigingsman pur sang, loyaal en trouw. Hij was liefst 74 jaar verbonden aan ‘voetbaltrots’ RKSV Prinses Irene en fanfare Sint-Lambertus.

16:18