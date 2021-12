Drempels op Foodcourt Uden moeten racers afremmen: ‘Met die lage bumpers hier overheen, dat moet geld kosten’

Moestuin moet hele Flatwijk Uden gaan verbinden

UDEN - De Flatwijk Uden is een grote moestuin rijker die de buurt letterlijk en figuurlijk moet gaan verbinden. Van samen zaaien en planten tot schoffelen en oogsten en uiteindelijk de opbrengst verwerken in de keuken van wijkcentrum De Balans. Het project wordt stevig gesteund door de gemeente Uden, Area en aannemer Knaapen Groep die de flats aan het renoveren is.

