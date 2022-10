Dressuurstal De Rakthoeve in Uden draait warm voor officiële wedstrijden

Tot 2020 reed Agaath van der Lei internationale Grand Prix-wedstrijden op het paard VRB Groups Caron. Toen die naar een andere ruiter ging, stortte zij zich met dochter Doris weer helemaal op de stal aan de Canadasweg in Uden, net voorbij speelboerderij Hullie. Ooit eigendom van Adrie Sommers die in mei dit jaar overleed. ,,Het was zijn grote wens dat dit complex bleef voortbestaan", vertelt van der Lei. ,,Daarom huren wij het van zijn neven.”

Dag en nacht aan het werk

In de voormalige grote varkensstal ligt een grote piste en paddocks voor de paarden. Buiten zijn diverse rijbakken en weides. ,,Voor de klanten of onszelf maken we hier, afhankelijk van hun leeftijd, de paarden klaar voor de dressuursport”, zegt Van der Lei. ,,Daarnaast hebben we hier ruimte voor zo'n vijftien paarden die hier in pension zijn. Eigenlijk zijn we dag en nacht aan het werk kun je wel zeggen.”