Drie generaties blikken terug op hun tijd op ’t Oventje, van oogstverlof tot sloffen dragen: ‘Het was een fijne tijd’

Wim van den Elzen (87) kwam in de oorlogsjaren op school in ’t Oventje, waarvan destijds alleen het oude gedeelte bestond. ,,Ja, wij hadden al bankjes, waar we met zijn tweetjes op zaten. We konden die bank openklappen om daar de boeken en schriften te bewaren. Veel materialen hadden we nog niet. Onze leerkracht, het hoofd der school, was ook bijenhouder. Hij was meer bezig met zijn bijen dan met lesgeven. Hij gaf ons wat taken en vertrok dan naar zijn bijen.”