Drie Landerdse politieke partijen willen samen nieuwe partij vormen, óók fusietegenstander DS97

Met name de deelname van DS97 in de samenwerking is verrassend, omdat die partij gisteravond samen met het CDA tegen de fusie met Uden stemde. Volgens fractievoorzitter Arie de Kleijn zijn er geen concrete voordelen, is er totaal geen draagvlak en krijgen de inwoners niet het laatste woord dat hen was beloofd, zo zei hij donderdagavond in de raadsvergadering.