Drie nieuwe boekdelen klaar van serie Bernard van Dam uit Eerde

Bernard van Dam (1881-1958) is een schrijver, tekenaar en journalist die het Brabantse dorpsleven en de agrarische sector in zijn tijd op vele manieren heeft vastgelegd. Hij publiceerde een enorme hoeveelheid artikelen, die hij vaak illustreerde met eigen tekeningen. De gedetailleerde manier waarop hij het landleven, ambachten en gebruiken met name in zijn dorp Eerde beschreef geeft vandaag de dag een beeld van hoe het leven was in Brabant, en zelfs in Europa. Want hij beschreef ook de landelijke en Europese landbouwpolitiek in de crisis- en naoorlogse jaren van de vorige eeuw.