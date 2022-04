Drie nieuwe Leden in de Orde van Oranje Nassau in Boekel

BOEKEL - Tijdens een feestelijke bijeenkomst in gemeenschapshuis Nia Domo, reikte burgemeester Caroline van den Elsen in aanwezigheid van een grote schare oud-gedecoreerden deze ochtend drie koninklijke onderscheidingen uit. Drie inwoners werden Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Bep Ceelen-van den Berg (75) bemande van 1980 tot 2018 een stempel- en voedselpost bij de jaarlijkse Toer-Mee fietstocht van het Missiecomité. In 1983 was zij medeoprichter en bestuurslid van de Turnvereniging Veerkracht. In de periode 1985 - 1991 was zij begeleider en chauffeur voor kinderen met een bekerking bij de Stichting Kansplus (voorheen VOGG).

Bep Ceelen

Sinds 1992 is zij vrijwilliger bij het Zorgcentrum St. Petrus te Boekel. Zij werkt mee in het winkeltje, begeleidt bewoners bij o.a. de activiteiten, verzorgt de decoratie van de ruimtes en schenkt de koffie. Tevens werft zij fondsen door de verkoop van loten en ondersteunt zij bij het onderhoud van de gezamenlijke tuin. Daarnaast hielp zij bij de organisatie van de jaarlijkse Fancy Fair en organiseerde zij mede de muziekmiddagen.

Bij de Boekelse Bridgeclub '97 is ze sinds 1999 actief als vrijwilliger en bestuurslid. Voor de KBO afdeling Boekel bezorgt ze het weekblad. Naast dat alles is ze al sinds 1977 collectant voor diverse goede doelen, zoals de brandwonden- en de hartstichting. Sinds 2015 werkt ze als vrijwilliger voor de Goede Doelen Week.

Volledig scherm Jan Meulemeesters © Kees Backx Ook Jan Meulemeesters (80), tot 2006 als journalist werkzaam bij het Brabants Dagblad, is sinds vanochtend Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ook hij ontplooide in Boekel een groot aantal onbetaalde activiteiten. Zo was hij van 1960 tot 1963 medeoprichter en voorzitter van jongerengemeenschap Boekel, in 1982 stond hij mede aab de wieg van Heemkundekring Sint Achten op Boeckel. Hij was er van 2001 tot 2017 hoofdredacteur van het verenigingsblad De Wanmeule. hij is er nog steeds redactielid.

In de jaren 80 was hij bestuurslid van de bibliotheek en vanaf 1986 lid van de Raad van Toezicht van de Boekelse Lokale Omroepkring (BLOK) namens de sociaal cuulturele verenigingen. Sinds 2002 is hij lid van parochieel Mannenkoor St. Agatha in Boekel. In de periode 2004 - 2010 was hij redacteur van het kwartaalblad van KBO Brabant "ZieZo”. In 2010 was hij leraar filosofie aan de Volksuniversiteit Boekel-Venhorst. Sinds 2017 is hij kringredacteur Peelland voor kwartaaltijdschrift "De Gildentrom" van Stichting de Gildetrom. Ook hij is sinds 2015 collectant voor de Goede Doelen Week Boekel Venhorst.

Het derde Lid in de Orde van Oranje-Nassau in Boekel is Hendrik van Schijndel (74). Hij verdient van de koning een lintje voor een lange reeks aan vrijwilligersactiviteiten: sinds 1987 bij harmonie EMM., waar hij ondermeer het opleidingsorkest ondersteunde. Hij speelt bij muziekkapel M4 en is daar medeorganisator van muzikale reizen in binnen- en buitenland.

Hendrik van Schijndel

Hij was van 1974 tot 1991 lid en voorzitter van de buurtvereniging Burgstraat-Parkweg En in de jaren 90 vrijwilliger bij de Scouting Boekel. Van 2004 tot 2009 was hij vrijwilliger bij het zorgcentrum De Nieuwe Hoeven te Schaijk, waar zijn echtgenote tot haar overlijden in 2009 woonde. Hij organiseerde de dans- en activiteitenmiddagen voor de bewoners. Daarnaast ontwikkelde hij een ‘blijf-in-beeld-beugel’ waarbij mensen met een visuele/geestelijke beperking in een rolstoel bij het verplaatsen toch contact konden houden met anderen.

Verder was hij van 2006 tot 2018 penningmeester van de WMO Adviesraad te Boekel. Sinds 2008 is hij vrijwilliger bij het Zorgcentrum Sint Petrus te Boekel. Hij verricht allerlei hand-en-spandiensten, zoals het onderhoud en beheer van de vijver en de tuin, reparatieklusjes en hij fungeert als chauffeur. Ook hij is sinds 2015 vrijwilliger voor de Goede Doelenweek Boekel Venhorst. Naast dat alles is hij sinds 2009 ook ondersteuner van diverse familieleden.

Grote belangstelling voor de lintjesregen in Boekel