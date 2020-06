Drie verdachten uit drugslab Vorstenbosch zitten nog vast

Moritz Böhmer stopt als wethouder Landerd en kiest voor andere baan

13:18 LANDERD - Moritz Böhmer stopt als wethouder in Landerd. Met het oog op de naderende fusie tussen Landerd en Uden was de bestuurder (Progressief Landerd) op zoek naar een andere baan. Die heeft hij gevonden als manager bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) die voor zestien gemeenten in deze regio allerlei milieutaken en -controles uitvoert. Böhmer begint daar op 1 augustus dit jaar.