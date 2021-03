Drie voorjaarskermissen in Bernheze afgelast

LOOSBROEK/NISTELRODE/VORSTENBOSCH - De voorjaarskermissen in Loosbroek, Nistelrode en Vorstenbosch gaan ook dit jaar niet door. Dat hebben de kermiscomités, Stichting Pinksterfeesten en de gemeente Bernheze in overleg besloten.

Of de kermissen in Heesch en Heeswijk-Dinther door kunnen gaan, is nog niet besloten. De kermis in Heesch is gepland voor 26 tot en met 29 juni, die in Heeswijk-Dinther voor 11 tot en met 15 juni. De beslissing hierover valt later en hangt af van de maatregelen van de overheid rond corona op dat moment.

De kermis in Loosbroek verhuisde in 2019 van het tweede weekeinde van augustus naar het eerste weekeinde van april. De hoop was dat dan meer publiek zou komen omdat de zomerkermis in de bouwvak viel, wanneer veel mensen op vakantie zijn. In 2019 was de Loosbroekse kermis daarmee een van de eerste in het jaar in Nederland. Vorig jaar is de kermis vanwege corona teruggeschoven naar augustus, maar ging ook toen uiteindelijk niet door.

Ook geen kermis in Vorstenbosch en Nistelrode

De kermis van Vorstenbosch was dit jaar gepland voor het Hemelvaartsweekeinde van 13 tot en met 16 mei. Net als vorig jaar gaat het feest niet door.

Ook de kermis in Nistelrode ging vorig jaar niet door. Vorige week maakte de organiserende stichting al bekend dat de Pinksterfeesten voor dit jaar zijn afgelast. De hoop was toen nog dat de kermis wel doorgang zou kunnen vinden. Maar ook voor de kermis van 22 tot en met 25 mei is nu het doek gevallen.