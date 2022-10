Drie zonneparken in Bernheze stap dichterbij: zonnepanelen boven de aardbeien?

Sam van Leent start kungfu­school in Uden: ‘Het is geen vechtsport, maar vechtkunst’

UDEN - Met zijn kungfuschool Kung Tao in Uden wil Sam van Leent anderen deelgenoot maken van de schoonheid van de sport. Om zelf meer over de Chinese vechtkunst te leren, reisde hij drie keer af naar China. ‘Het liep al best snel uit de hand.’

7 oktober