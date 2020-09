Dronken bestuurder uit Veghel moet rijbewijs inleveren

De man reed hard over een rotonde en vervolgens gaf hij geen richting aan en reed hij te hard in een 30 kilometer zone. Hij werd aangehouden toen hij de auto parkeerde. De politie nam hem mee naar het politiebureau om een blaastest af te nemen. De man sprak namelijk met dubbele tong en had bloeddoorlopen ogen. Hij blies 795 ugl. Dat is veel te veel, want 220 ugl is het maximale.