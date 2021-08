Dronken man (34) belandt met auto in sloot in Boekel

Column tHans In d'n herd van de prachtige Meierij­sche Museumboer­de­rij

21 augustus HEESWIJK-DINTHER - tHans is thuis. Net als vorig jaar een toerist in eigen achtertuin, een beetje uit voorzorg, zoals zo velen. Maar da's helemaal niet erg. Komende weken crossen we weer lekker door de regio. Vandaag terug in de tijd in Heeswijk-Dinther.