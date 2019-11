Dronken man Odiliapeel aan de haal met lammetjes en Mariabeeld uit kerststal

Mink Ferweda geniet van de aandacht op zijn 100-ste verjaardag. ‘Ik maak er het beste van’

7:55 VEGHEL - Het mooiste wat hem in zijn leven, dat vandaag al honderd jaren telt, is overkomen is zijn vrouw Roos. Dat vertelde Mink Ferweda uit Veghel in oktober nog in het Brabants Dagblad. Maar vandaag staat Ferweda zelf in de belangstelling op zijn 100-ste verjaardag.