Droom snelfietsroute Uden-Mill spat uiteen: onderzoeksbureau ziet niet genoeg ‘fietspotentie’

Ossenaar verdacht van brandstich­ting in chaletje Schaijk, hoeft niet naar Pieter Baan Centrum

SCHAIJK/DEN BOSCH - De 40-jarige Ossenaar die door het Openbaar Ministerie wordt verdacht van brandstichting in een vakantiehuisje in Schaijk, hoeft van de rechtbank niet ter observatie naar het Pieter Baan Centrum. Wel blijft hij in de cel.

12 oktober