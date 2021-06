Droom van fietser (17) valt in duigen na ernstig ongeluk in Veghel: celstraf dronken automobilist verdubbeld

De verdachte stapte die ochtend, na het vieren van zijn verjaardag in Oss, in zijn slecht onderhouden BMW. De man had met 615 microgram alcohol in zijn adem teveel gedronken en hij wist volgens het Hof dat zijn achterbanden ‘onvoldoende profilering’ hadden. Het wegdek was glad. Bij het naderen van de kruising met de Sluisstraat haalde de Veghelaar een stilstaande Suzuki Swift in, via een rijstrook voor links afslaand verkeer. De man scheurde met 76 km/u over de 50 km-weg, raakte met de BMW in een slip en verloor ‘volledig de controle’ over de auto. Hij raakte een betonnen paal, een wegbewijzeringsbord en een lichtmast, voor hij het op de ventweg fietsende 17-jarige slachtoffer aanreed.