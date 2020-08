Drugsafval gevonden op spottersplaats vliegveld Volkel, lag er mogelijk al ruim een week

Dwangsom blijft mestverwer­ker Jennissen in Nistelrode boven hoofd hangen: 1500 euro per extra vrachtwa­gen mest

8:56 DEN BOSCH/NISTELRODE - Jennissen mag geen kilo meer dan 36.500 ton drijfmest verwerken in Nistelrode. Voor elke vrachtwagen die na deze hoeveelheid nog wordt aangevoerd moet het bedrijf 1500 euro betalen aan de provincie. Deze dwangsom kan oplopen tot 150.000 euro. Onredelijk, vindt Jennissen, want een nieuwe vergunning met meer ruimte zit in de pijplijn. De bestuursrechter wees het verzoek om de dwangsom van tafel te halen maandag echter af.