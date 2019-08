Drugsdealer opgepakt in Veghel, man had drugs en ‘veel’ contant geld op zak

Zwaard en andere spullen van ‘eerste Udenaren’ te zien in gemeente­huis

15:45 UDEN - Een ijzeren zwaard, een gesp, een zogeheten knikwandpot en honderden sporen uit de middeleeuwen. Deze archeologische vondsten werden vijf jaar geleden min of meer bij toeval gedaan aan de Schepersweg in Uden, naast de voetbalvelden van FC De Rakt. Vanaf deze week zijn de spullen van ‘de eerste Udenaren’ te zien in het gemeentehuis.