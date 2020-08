Drugshandelaar wil lagere celstraf om voor zoon te kunnen zorgen

DEN BOSCH/VEGHEL - De zoon van drugsdealer D. P. heeft het niet makkelijk, met een moeder in het ziekenhuis na een ongeval en een vader die vastzit voor de handel in harddrugs en bedreiging. Vandaar dat de 42-jarige vader in hoger beroep ging om de opgelegde straf te verlagen.

P. kwam in 2017 te wonen aan het Heilig Hartplein in Veghel, waar hij veel contact had met Daan Hoefs, de in april 2018 doodgeschoten drugshandelaar. P verrichte 'hand- en spandiensten' voor Hoefs en nam na diens dood zijn klanten over. Hij verkocht mdma, xtc, cocaïne en ghb om zijn eigen verslaving te financieren.

Grove bedreiging tegen voormalige klant

P. liep uiteindelijk tegen de lamp. Meerdere gebruikers legden verklaringen tegen hem af. Daar leek de dealer behoorlijk boos over te zijn. Op 31 augustus 2018 belde P., inmiddels weer op vrije voeten, een voormalig klant op. ,,Je hebt gepraat", zou hij woedend hebben gezegd. De man moest hem 500 euro geven: ,,Als je niet betaalt, stamp ik je in elkaar. Ik steek je vriendin neer en je huis in de fik."

De verdachte gaf in de rechtbank toe toe dat hij onder invloed van een paar pilsjes 'gigantisch uit zijn slof was geschoten'. De man vertelde dat hij boos was omdat het slachtoffer hem bleef benaderen met de vraag of hij 'iets kon regelen'.

De rechtbank veroordeelde P. eind 2018 tot een celstraf van 10 maanden voor de drugshandel en legde hem voor de bedreiging een celstraf van nog eens 10 maanden op, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Hij mocht zijn hoger beroep thuis afwachten; zijn voorlopige hechtenis was opnieuw geschorst zolang de man meewerkte met de reclassering.

Een potje van zijn toezicht

P. maakte echter een potje van zijn toezicht: hij gebruikte opnieuw cocaïne en kwam niet opdagen bij afspraken. De reclassering adviseerde dan ook een einde van de schorsing. De man zag de bui al hangen en meldde zich begin dit jaar bij het politiebureau om zijn straf uit te zitten. Hij speelde toen met de gedachte om zijn hoger beroep in te trekken.

De agenten stuurden hem weg: zijn straf stond nog niet geregistreerd. Hij kon uiteindelijk pas in juni in de gevangenis terecht. Kort na het begin van zijn detentie liep zijn ex-vriendin en moeder van zijn zoontje zware verwondingen op bij een ongeval: zij reed met de auto van een dijk. Dat was de reden voor P. om toch zijn hoger beroep voort te zetten en te vragen om een lagere celstraf. Hij wilde zich 'op zijn zoon richten'.

Uitspraak over veertien dagen.