Drugspand Schepenhoek in Uden gaat vijf maanden lang op slot

Met dit ‘treintje’ rijdt Sligro naar horecaza­ken in binnenstad: zelfbe­dacht en dat is best bijzonder

VEGHEL - Een horecagroothandel die een elektrische voertuig ontwikkelt: Sligro in Veghel doet het om de binnenstad in te kunnen. Het ‘treintje’ dat hieruit voortgekomen is, rijdt nu al in Den Bosch. Woensdag was-ie te zien bij het hoofdkantoor in Veghel.

4 november