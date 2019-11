Drugspand wel of niet sluiten? Meierijstad houdt bijeenkomst over morele dilemma's

Deze bijeenkomst is op woensdag 27 november op de CHV Noordkade in Veghel. Hier zijn niet alleen burgemeesters welkom, maar ook bestuurders van verschillende vakgebieden, zoals ziekenhuizen, zorg en welzijn en woningbouwcorporaties. Burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad nam het initiatief voor het symposium.

Hij vindt dat burgemeesters meer met collega's en professionals moeten praten over hun worstelingen waar zij soms mee te kampen hebben. ,,We hebben het over afwegingen en besluiten die je als burgemeester moet nemen, en die kunnen schuren met je gevoel voor rechtvaardigheid", zegt burgemeester Van Rooij in een interview in het VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) Magazine.