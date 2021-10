Duizenden aardappelen van het land gehaald, want de komende dagen worden nat

Voorwaarde­lij­ke TBS verlengd van patiënt die psychiater in Boekel te lijf ging

17 oktober DEN BOSCH/BOEKEL De 25-jarige Mierlonaar, die in 2019 zijn psychiater en twee verpleegkundigen mishandelde in Huize Padua in Boekel, moet zijn klinische behandeling bij de Woenselse Poort in Eindhoven voorlopig voortzetten. Dat bepaalde de rechtbank donderdagmiddag in Den Bosch. Hij mag de kliniek pas verlaten, als er een plek voor begeleid wonen onder toezicht van de reclassering beschikbaar is.