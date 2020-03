Duizenden ingezegende witte rozen voor medewerkers Bernhoven: 'Ze waren eigenlijk voor de paus’

Ziekenhuis Uden ziet coronagolf met angst en beven komen: de komende week gaat het erom spannen

14:14 UDEN - Ze steken het niet onder stoelen of banken bij ziekenhuis Bernhoven in Uden: de komende week gaat het erom spannen. Wat zeker is, is dat er een vloedgolf aan nieuwe coronapatiënten aan komt. Wat minder zeker is of het ziekenhuis die 'hobbel’ -met hulp van anderen- op een goede manier kan verwerken.