Duo uit Heesch brengt uitvindingen van Buurman en Buurman tot leven: ‘Vliegende pannenkoeken en draaien in droogmolen’

Al 50 jaar een zwembad vol wereldkam­pi­oe­nen, en soms een bommetje

UDEN - Ze voelen zich allemaal Pieter van den Hoogenband of Inge de Bruijn. En in zekere zin zijn ze dat ook, de bijna 60 gehandicapte leden van de WGZ die elke week in Uden het zwembad in duiken. Al 50 jaar is de club een plek voor sportieve inspanning en veel plezier. En soms een bommetje.

31 maart