Dure verbouwing politiebureau Veghel gaat voorlopig niet door

Boxen en verster­kers van kraker in beslag genomen wegens geluids­over­last in Uden

19 mei UDEN - De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een set boxen en versterkers van een kraker in beslag genomen op de Kastanjeweg in Uden. Deze installatie heeft al tientallen keren voor geluidsoverlast gezorgd, meldt de politie. De apparatuur stond in een gekraakt bedrijfspand.