Dutch Tenors zijn in smaakvol zwart het heertje op Noordkade

Bij het maken van een ingelaste fotosessie houdt menige passant even in en werpt een nieuwsgierige blik op het in smaakvol zwart geklede kwartet dat geinend over de kade achter theater De Blauwe Kei loopt. Het zijn de in Uden geboren Dirk van den Brand en de overige groepsleden van The Dutch Tenors: Frank van Hengel, de klassiek geschoolde Floris van Gulik en Jonathan Vroege.

Over precies een week komt hun vijfde videoclip uit, behorend bij een geheel eigen arrangement van Andrea Boccelli’s ‘Fall on me’. Dat betekent een dag hard werken om het benodigde werkmateriaal voor de clip bijeen te krijgen. Begin dit jaar werden in Amsterdam reeds de geluidsopnamen gemaakt, de Veghelse Noordkade doet deze vrijdag dienst als filmlocatie.

Onberispelijke hoogglans lakschoenen

Op het podium zitten de heren op stoelen; de overwegend lange benen, aan het einde voorzien van onberispelijke hoogglans lakschoenen, nonchalant voor zich uitgeschoven. Hoewel het moment van de filmopnamen bijna aanbreekt, is er geen spoor van spanning.

Volledig scherm © W Gosselink

Logisch ook gezien hun ervaring in de musicalwereld. Zo stond Van den Brand al in Soldaat van Oranje, Vroege in de Lion King en kent Van Hengel de sfeer in het Londense musicaldistrict West End. Van Gulik, zijn lange lokken achterop het vrolijke hoofd bijeengebonden, deed een opera-opleiding.

“Fall on Me is een fantastisch nummer van vader en zoon Bocelli, bewerkt door projectleider Roos van Waerden en Diederick Ensink en met bijdragen van Klevis Elmazaj. We hebben een erg fijn team”, legt Van den Brand uit, “waarin iedereen zijn ideeën kan inbrengen. Ons repertoire kun je scharen onder classical cross-over, met nummers van onder meer Adèle, Lady Gaga en Simon and Garfunkel.”

Klaar voor het grote werk

Van Waerden, die met enkele dansers en een cameraman in de Koekbouw in de weer is om ook wat dansfragmenten te ‘schieten’, kan je bestempelen als de drijvende kracht achter de groep conservatoriumgeschoolde zangers. “Na een intensieve auditie begin 2019 zijn ze vanaf het najaar op de bühne geklommen en is de lijst van optredens en videoclips groeiende. Wel moesten we onze toer op de Holland-Amerikalijn vanwege corona helaas afbreken, maar we kijken alweer uit naar een tv-optreden in augustus.” The Dutch Tenors zijn klaar voor het grote werk en hebben hun levens er voor ingericht. Dus wat hen betreft: “Laat maar komen die optredens.”