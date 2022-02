Duur snelfietspad wordt nog niet helemaal aangelegd; oud spoorhuisje onnodig gesloopt?

,,Heel zuur", reageert René Overklift. Hij is er een beetje ontdaan van. ,,Ik ben geboren langs het spoor en had langs het Duits Lijntje oud willen worden. Veertien jaar heb ik in dit spoorhuisje gewoond, het was geen monument maar ik hield ervan zoals het was. Om nu te horen dat het misschien voor niets gesloopt is, ja, dat doet wel zeer.”